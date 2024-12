Recomandarea saptamanii din partea Bibliotecii Judetene Satu Mare

Negustorul de antichitati Artur Aiguader, faimos in Barcelona, este gasit mort in magazinul sau. Scriitorul si fiul sau vitreg Enrique Alonso vine in oras ca sa preia afacerea si gaseste o scrisoare-testament, in care tatal sau il indruma catre un manuscris latinesc din secolul al XV-lea, niciodata tradus. Autorul lui ... citește toată știrea