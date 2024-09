Recomandarea saptamanii din partea Biblitecii Judetene Satu Mare

In 1921, Opaline fuge din Anglia inainte ca fratele ei mai mare sa o forteze sa se marite cu un barbat pe care nu-l iubeste. In curand, fata gaseste un loc de munca intr-o librarie din Paris si intalneste un strain carismatic, care o face sa simta fiorii primei iubiri. Dar, in timp ce familia ei, propria naivitate si ororile razboiului ameninta sa-i rapeasca tot ce iubeste mai mult pe lume, un manuscris valoros ar putea sa-i salveze viata. Sau sa i-o distruga.In prezent, Martha, o tanara ... citește toată știrea