Record de pandemie: 40.018 cazuri noi de COVID. Incidenta in municipiul Satu Mare se apropie de 20

Pana astazi, in judetul Satu Mare s-au inregistrat 27562 imbolnaviri si 760 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 105 cazuri noi de imbolnavire si s-au inregistrat patru decese, un pacient de 81 de ani la Spitalul Municipal Carei si doua paciente de 62 si 80 de ani si un pacient de 71 de ani la Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, persoane cu multiple comorbiditati.Pana in prezent au fost efectuate 235996 teste, din care 1605 realizate in cursul zilei ... citeste toata stirea