Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca ordonanta de urgenta privind reducerea cheltuielilor din sistemul bugetar cuprinde peste 50 de masuri."Am avut o discutie foarte asezata in principal pe ordonanta de urgenta pe care urmeaza sa o promovam in Guvernul Romaniei in ceea ce priveste partea de reduceri de cheltuieli din sistemul bugetar. Sunt peste 50 de masuri. (...) Vorbim in primul rand, din punctul meu de vedere, de prima reforma reala in ceea ce priveste sistemul bugetar. Este pentru prima