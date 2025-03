REGLEMENTAREA ACTIVITAEsII PRESTATORULUI CASNIC

Legea nr. 111/2022 privind reglementarea activitatii prestatorului casnic reprezinta cadrul legal ce reglementeaza modul in care persoanele fizice pot desfasura activitati casnice in schimbul unei remuneratii acordate sub forma de tichete de activitati casnice, valoarea nominala a unui tichet fiind la data adoptarii legii de 15 lei. Legea ofera prestatorilor oportunitatea de a beneficia de protectie sociala, respectiv asigurarea in sistemul de pensii si in cel de sanatate.Activitate casnica ... citește toată știrea