S-au anuntat rezultatele controalelor inspectorilor DSVSA Satu Mare, in perioada 04 .08.2023 - 10.08. 2023, in domeniul controlului oficial al sigurantei alimentare. Alte restaurante au fost amendate.Conform raportului aflat in posesia noastra, Inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au realizat, in perioada mentionata, 92 actiuni de control. Verificarile au vizat: unitati de abatorizare, unitati de procesare carne si lapte, unitati catering ... citeste toata stirea