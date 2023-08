Luna august vine cu mai multe restrictii de calatorie in Ungaria. Ele vizeaza in special camioanele cu o greutate de peste 7,5 tone.Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Ungaria ca Ministerul Constructiilor si Transportului (MCT) a informat despre restrictiile de circulatie pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5t), valabile pana la data de 31 august, astfel:"Camioanele cu o greutate maxima admisa mai mare ... citeste toata stirea