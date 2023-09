Duminica, 10.09.2023, incepand cu ora 06.00, s-au ridicat toate restrictiile de circulatie impuse in zona afectata de scurgerile din putul forat de la Supuru de Sus, la limita cu judetul Salaj. Astfel, s-a reluat circulatia rutiera si pe DN19A spre si dinspre municipiul Satu Mare. De asemenea, s-a reluat alimentarea cu energie electrica in zona de protectie instituita, cu exceptia operatorului statiei de carburanti, unde in continuare este interzis accesul.Aceste masuri au fost adoptate prin ... citeste toata stirea