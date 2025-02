Rezerva de apa stocata in acumulari garanteaza asigurarea apei brute la valorile normale pentru toti utilizatorii

In perioada imediat urmatoare, rezervele de apa sunt suficiente pentru toate folosinteleSpecialistii Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Somes-Tisa monitorizeaza si gestioneaza volumele de apa din principalele lacuri de acumulare. Acestea asigura necesarul de apa bruta pentru toti beneficiarii care se alimenteaza in regim centralizat din sursa de apa de suprafata.Coeficientul de umplere (calculat fata de nivelul normal de retentie) in principalele sase acumulari din spatiul hidrografic ... citește toată știrea