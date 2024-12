Rezultatele obtinute de jandarmii satmareni in minivacanta de Craciun

In perioada 24 decembrie - 30 decembrie, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Satu Mare au actionat pentru asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica la manifestarile cultural-artistice si religioase ocazionate de sarbatoarea Nasterii Domnului, care s-au desfasurat atat in municipiul Satu Mare, cat si in localitatile din judet.De asemenea, jandarmii satmareni au actionat zilnic pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, de natura penala sau ... citește toată știrea