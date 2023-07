IJPF Satu Mare ne informeaza despre o intamplare tragica petrecuta in Vama Petea luni, 3 iulie.In P.T.F. Petea - La ora 15.00, in zona punctului de trecere, pe teritoriul maghiar, a fost observat un cetatean roman cazut inconstient, in varsta de 36 de ani. S-a solicitat interventia ambulantei maghiare care la ora 15.10 a efectuat primele manevre de resuscitare. ... citeste toata stirea