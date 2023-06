Romani in ItaliaDuminica, 28 mai 2023, a avut loc la Roma cea de-a XI-a editie a concursului culinar "Romancuta in bucatarie" , precizeaza corespondetul Informatia Zilei la Roma, Honorius Barnisca.Sufletul acestui eveniment mult indragit de comunitatea romanilor din Italia este doamna Lucia Birle originara din Satu Mare, actualmente domiciliata in localitatea Seini, prin grija careia acest concurs are loc an de an. La acest frumos eveniment au fost prezenti 9 concurenti. Cel mai tanar ... citeste toata stirea