Romania a convins guvernul de la Budapesta sa primeasca refugiati ucraineni. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta ca, in urma discutiei avute cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, acesta l-a informat ca Ungaria a decis sa revoce masura anuntata anterior prin care cetatenii ucraineni fara pasapoarte biometrice nu puteau intra in aceasta tara."Tocmai am discutat cu omologul meu, ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, care m-a informat ca in urma ... citeste toata stirea