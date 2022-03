Romania absurda! De ce nu ajuta statul refugiatii?! Ii considera turisti!

Multi satmareni se intreaba, pe buna dreptate, de ce statul roman nu face aproape nimic, in aceasta faza, pentru sprijinirea celor care fug de razboi. PortalSM a discutat cu autoritatile, iar concluzia este una de-a dreptul halucinanta, pentru ca ucrainenii nu solicita in mod clar statutul de refugiat, astfel ca sunt considerati turisti.Este adevarat ca marea lor majoritate nu vor sa ramana in Romania, ci sa plece mai departe, unde sunt asteptati, si de aceea statutul lor oficial in Romania, ... citeste toata stirea