Romania debuteaza azi la EURO 2024. Un satmarean, in lotul echipei nationale

Romania debuteaza astazi, luni 17 iunie, la Campionatul European de fotbal din Germania. Din lotul echipei nationale face parte si un satmarean, care ar putea fi prezent pe teren chiar in acest prim meci disputat de tricolori.Echipa nationala va juca in aceasta dupa-masa, de la ora 16.00, impotriva reprezentativei Ucrainei, meci ce se va disputa pe Fussball Arena din Munchen. Satmareanul Adrian Rus face parte din lotul cu care Romania s-a deplasat in Germania si ar putea juca in acest prim ... citește toată știrea