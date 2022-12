Romania diminueaza relatia cu Austria. Ambasadorul Emil Hurezeanu, a fost chemat in tara

Emil HurezeanuAmbasadorul Romaniei in Republica Austria, Emil Hurezeanu, a fost chemat in tara pentru consultari. Chemarea reprezinta "un gest politic care subliniaza pozitia Romaniei de dezacord ferm cu conduita Austriei si indica decizia de diminuare a nivelului actual al relatiilor cu acest stat"."Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, avand in vedere pozitia Austriei de a vota negativ Decizia privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen in cadrul Consiliului Justitie si Afaceri ... citeste toata stirea