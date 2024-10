Romania pe drumul dezvoltarii

Romania traverseaza una dintre cele mai importante perioade de dezvoltare a infrastructurii din istoria sa, gratie viziunii si determinarii premierului Marcel Ciolacu si a Partidului Social Democrat. In ultimii trei ani, tara noastra a inregistrat investitii record in constructia de autostrazi si drumuri de mare viteza, deschizand un nou capitol in modernizarea retelei nationale de transport.Faptul ca s-au deschis santiere pe 1.260 km de drumuri de mare vitezaaEuro"o realizare care depaseste ... citește toată știrea