Romania sprijina populatia civila din Liban

Un transport cu ajutoare umanitare oferite de Romania populatiei civile din Liban a plecat in aceasta dimineata spre aceasta tara. Ajutorul umanitar gratuit consta in produse alimentare.Decizia acordarii ajutorului umanitar pentru populatia civila din Liban a fost luata in cadrul sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, convocata ieri, 3 octombrie 2024, de premierul Marcel Ciolacu, la propunerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Hotararea a fost adoptata de ... citește toată știrea