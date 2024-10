Romanii vor putea calatori fara vize in Statele Unite cel mai probabil de anul viitor. Conform evaluarii Ambasadei Romaniei in SUA, tara noastra a indeplinit ultimul criteriu pentru a accede in Programul Visa Waiver: rata de respingere a vizelor pentru SUA a scazut sub 3 la sutaDeclaratie de presa a ambasadorului Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru:"Astazi este o zi mare, o zi pe care am asteptat-o multa, multa vreme: de astazi, Romania indeplineste formal toate conditiile ... citește toată știrea