Rusia a declarat persoana non grata inca un diplomat roman

Bogdan AurescuInca un diplomat roman a fost declarat persoana non grata de Federatia Rusa, anunta Ministerul Afacerilor Externe "ntr-un comunicat de presa."Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Federatia Rusa a declarat ca persona non grata un membru al echipei Ambasadei Romaniei la Moscova, aceasta fiind o masura la reciprocitate fata de declararea ca persona non grata pe teritoriul Romaniei, anuntata de MAE roman in august 2022, a unui reprezentant al Ambasadei Federatiei Ruse la ... citeste toata stirea