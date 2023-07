Rusia importa cu 57% mai mult vin din tarile mari producatoare de vinuri. Care sunt tarile "neprietenoase"care livreaza masiv vinuri in Rusia?In primele ;ase luni ale anului 2023 Rusia a importat cu 57% mai mult vin decat in intregul an 2022, scrie Rossiyskaya Gazeta, bazandu-se pe date vamale. Astfel cantitativ in primele sase luni ale anului 2023 in Rusia au intrat 210,26 milioane de litri de vin fata de numai 133,83 milioane litri importati in aceeasi perioada a anului 2022.S-ar parea ca ... citeste toata stirea