S-a deschis o noua substatie de ambulanta in judetul Satu Mare

Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 01:44
S-a deschis o noua substatie de ambulanta in judetul Satu Mare. Incepand cu data de 1 octombrie 2025, Serviciul de Ambulanta Judetean Satu Mare anunta operationalizarea unei noi substatii de ambulanta in localitatea Tarna Mare. Ea va asigura asistenta medicala de urgenta unei comunitati aflate in nordul extrem al judetului in imediata apropiere de frontiera cu Ucraina, formata din cei aproape 14.000 de cetateni ai comunelor Tarna Mare, Batarci, Halmeu, Porumbesti.

