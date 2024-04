S-a redeschis pentru public Filiala nr. 1 a Bibliotecii Judetene Satu Mare

Conducerea Bibliotecii Judetene Satu Mare aduce la cunostinta publicului cititor faptul ca s-a redeschis Filiala nr. 1 a institutiei, situata in Cartierul Micro 16, Str. Brandusa nr. 17. Filiala a fost inchisa temporar, la finele lunii decembrie a anului trecut si pana astazi, in vederea derularii unor lucrari de renovare si modernizare a spatiului. Filiala a fost dotata cu rafturi noi si moderne, iar in colectii au fost adaugate publicatii nou achizitionate, din productia editoriala curenta. ... citește toată știrea