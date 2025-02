S-a stabilit un nou cuantum al ajutorului de deces, informeaza Casa Judeteana de Pensii Satu Mare

Venim in sprijinul pensionarilor si asiguratilor pentru a ii informa cu privire la anumiti indicatori si valori care au tangenta cu sistemul public de pensii si care s-au schimbat pentru acest an sau care si-au pastrat valoarea de anul trecut. Astfel:Prin Legea nr. 10/2025 a bugetului asigurarilor sociale de stat s-a stabilit un nou cuantum al ajutorului de deces. Astfel, incepand cu data de 13 februarie 2025:- in cazul decesului asiguratului sau pensionarului acesta este de 8620 de lei,- ... citește toată știrea