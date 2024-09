Salariile asistentilor maternali, platite in cel mai scurt timp posibil

Conducerea Consiliului Judetean face toate demersurile necesare pentru a putea fi platite salariile asistentilor maternali din judetul nostru. Presedintele Consiliului Judetean, Pataki Csaba, a aratat luni, in cadrul ultimei sedinte ordinare a acestei institutii in actuala forma, ca stie de situatia asistentilor maternali a caror salarii au fost intarziate, astfel ca au fost facute o serie de demersuri catre factorii de decizie guvernamentali astfel incat in judet sa ajunga ... citește toată știrea