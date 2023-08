In luna iunie a anului in curs nu s-a votat proiectul de hotarare de la sedinta de consiliu local privind majorarea tarifelor de la Florisal. Proiectul nu a fost votat nici macar de initiatorii sai.Doua luni mai tarziu, proiectul revine pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Satu Mare. Va fi proiectul cu numarul 11 "pentru aprobarea modificarii si ajustarii tarifelor din contractul de servicii publice de salubrizare in Municipiul Satu Mare nr. 336 - 60748/17.12.2019". Sedinta va avea ... citeste toata stirea