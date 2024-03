Salvatoarele de la Seriviciul de Ambulanta Judetan Satu Mare, au fost sarbatorite de 8 Martie

Exista putine zile atat de populare, sarbatorite simultan in toata lumea precum ziua de 8 Martie.Nu a fost intotdeauna asa.La inceputul secolului trecut, 15.000 de femei au protestat pe strazile din New York pentru drepturi civile. Ele aveau in mana o paine - simbol al securitatii economice si o floare-simbol al calitatii vietii.Daca reflectam putin, aceleasi lucruri ni le dorim si azi.Lupta acestor femei curajoase pentru drepturi civile, dreptul de a vota, dreptul la nediscriminare, ... citește toată știrea