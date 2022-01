Sambata si duminica are loc comemorarea deportarii svabilor satmareni! Program complet

In acest sfarsit de saptamana, in organizarea Forumului Democrat German - FDG Satu Mare, in resedinta de judet se organizeaza activitati prin care se comemoreaza 77 de ani de la deportarea svabilor satmareni in Uniunea Sovietica, in 1945.Sambata de la ora 18, la Casa Svabilor, in sediul de pe strada dr. Vasile Lucaciu nr. 9, va avea loc o prezentare de carte, intitulata "Monumente si placi comemorative pentru germanii din Romania deportati in ianuarie 1945 in Uniunea Sovietica" (Friedrich ... citeste toata stirea