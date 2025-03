Sanctiuni contraventional in valoare de peste 9.000 de lei in cadrul unei actiuni in judetul Satu Mare

Ieri, 07 martie, intre orele 10.00 si 14.00, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Satu Mare, in judetul Satu Mare s-a desfasurat o actiune in contextul aderarii Romaniei la spatiul Schengen. S-a urmarit, in principal, combaterea migratiei ilegale si a infractionalitatii transfrontaliere, combaterea traficului ilegal cu arme si munitii, respectiv mentinerea unui climat de siguranta si ordine publica.Actiunea defasurata ieri s-a derulat pe comunicatiile Satu Mare - ... citește toată știrea