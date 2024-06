In fiecare an perioada 16-22 septembrie este marcata in calendarul evenimentelor ecologice la nivel European ca "Saptamana Mobilitatii Europene".Saptamana europeana a mobilitatii subliniaza ca toti putem contribui la pastrarea calitatii mediului, prin schimbari minore, cum ar fi oferirea mai multor posibilitati de deplasare, incurajand oamenii sa calatoreasca cu mijloacele de transport in comun, cu trenul, cu bicicleta sau pur si simplu sa mearga pe jos, astfel putem ameliora calitatea vietii ... citește toată știrea