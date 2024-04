Saptamana nationala a bibliotecilor, prilejuieste intalnirea satmarenilor cu arta, cartea si cultura

Ziua Mondiala a Cartii si a Dreptului de Autor se sarbatoreste, in fiecare an, la data de 23 aprilie, incepand cu anul 1996, la initiativa UNESCO. La aceasta data, in aproape toate tarile lumii au loc actiuni de omagiere a cartii, autorilor, editorilor, librarilor, bibliotecarilor si, implicit, a cititorilor. In toata lumea, sunt organizate expozitii de carte, lecturi publice si multe astfel de manifestari menite sa incurajeze si sa promoveze lectura.La propunerea Asociatiei Nationale a ... citește toată știrea