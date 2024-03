"Saptamana Protectiei Civile" a ajuns la final

In intervalul 25.02-04.03.2024 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta SOMES al judetului Satu Mare a derulat o serie de activitati in cadrul "Saptamanii Protectiei Civile"cu teme referitoare la comportamentul populatiei recomandat inaintea, pe timpul si dupa producerea unei situatii de urgenta.Si pentru ca astazi este data de 04 martie, conferinta de presa va debuta prin comemorarea victimelor cutremurului de la 04 martie 1977.In urma cu 47 de ani, in seara zilei de 4 martie 1977, Romania a ... citește toată știrea