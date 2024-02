Saptamana Protectiei Civile. Solidaritate si Preventie pentru Siguranta Comunitatii in Satu Mare

In fiecare an, pe 28 februarie, se aniverseaza Ziua Protectiei Civile din Romania, data la care, in anul 1933, prin Decretul Regal nr.468, se aproba "Regulamentul de functionare a Apararii Pasive contra atacurilor aeriene" avand ca scop "limitarea efectelor bombardamentelor aeriene asupra populatiei si resurselor teritoriului".Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "SOMES" al judetului Satu Mare, organizeaza "Saptamana Protectiei Civile", in perioada 26.02.2024- 04.03.2024, alaturi de ... citește toată știrea