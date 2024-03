Sarbatoare la Satu Mare pentru Ziua Maghiarilor de Pretutindeni

Mii de satmareni s-au adunat in dupa-amiaza zilei de 15 martie, incepand cu ora 16.30 in Centrul Vechi al municipiului pentu a celebra Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.Asemeni fiecarui an, cei prezenti s-au adunat in zona ceasului electric unde au depus coroane de flori la Placa Memoriala Petofi Sandor dupa care, condusi de husarii calare au pornit spre statuia poetului din Piata Eroii Revolutiei, traversand strada Stefan cel Mare cu o impresionanta fanfara.Este de mentionat faptul ca din ... citește toată știrea