Sarbatoreste dragostea intr-un decor de poveste, in centrul orasului Satu Mare!

In perioada 14-16 februarie, Piata Libertatii din Satu Mare se va transforma intr-un loc de vis pentru indragostiti. Primaria Municipiului Satu Mare si Centrul Cultural "G.M. Zamfirescu" invita toti cei care iubesc sa imortalizeze un moment special in fata unei instalatii spectaculoase - un balon cu aer cald in forma de inima, simbol al iubirii si al visurilor impartasite.Cei care vor vizita acest decor inedit vor trai o experienta unica, asemanatoare cu scenele romantice din filme. Fie ... citește toată știrea