Sase proiecte finantate din fonduri europene, in valoare totala de 415 milioane de lei, aprobate in Consiliul Local Satu Mare

Primaria municipiului Satu Mare avanseaza cu viitoarele proiecte finantate din fonduri europene. Consiliul Local Satu Mare a aprobat in sedinta de joi sase proiecte finantate din fonduri europene, in valoare totala de 415 milioane de lei"Reconversia si refunctionalizarea terenurilor degradate si neutilizate de pe malurile Somesului- Mal drept" in valoare de 24.159.128 lei"Sistem integrat de monitorizare a traficului si mobilitate inteligenta ... citește toată știrea