Satmarean prins beat la volan. Ce alcoolemie avea

La data de 19 februarie a.c, in jurul orei 17.00, politistii din cadrul Sectiei Politie Rurala Satu Mare, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu in localitatea Mediesu Aurit, au depistat in traficul rutier, un autoturism, condus de catre un barbat de 39 de ani, din aceeasi localitate.In urma ... citește toată știrea