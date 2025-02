Satmareanca ce schimba destine, nominalizata la Gala Excelentei in Asistenta Sociala. Are nevoie de votul nostru

Satmareanca ce schimba destine, nominalizata la Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala. Directoarea Asociatiei Stea din Satu Mare, Cristina Bala, poate castiga un premiu important in cadrul galei si are nevoie de votul nostru.Redam, mai jos, mesajul transmis de Asociatia Stea:Cu entuziasm si mandrie va anuntam ca directoarea Asociatiei Stea, colega noastra Cristina Maria Bala, este nominalizata la Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala pentru premiul "Premiul de ... citește toată știrea