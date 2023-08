Politistii satmareni ne-au dezvaluit cum a ajuns minora de 16 ani in Somes. Aceasta s-a aruncat de pe podul Golescu.17 august a.c., in jurul orei 15.30, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost sesizati despre faptul ca o persoana s-ar fi aruncat, de pe podul Golescu din municipiu, in raul Somes.Politistii sositi la fata locului au constatat faptul ca aspectele sesizate se confirma.In urma verificarilor efectuate, politistii au ... citeste toata stirea