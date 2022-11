Satmareanul Vasile Lup a fost declarat "Cel mai bun Speaker Motivational al anului 2022 din Romania!". In weekend-ul care tocmai a trecut, a avut loc, la Bucuresti, gala de decernare a premiilor organizata de Bizz.Club Romania. Bizz.Club este o organizatie alcatuita dintr-o comunitate care iti ofera contextul perfect pentru a te educa in a-ti creste afacerea. Un club in care nu este vorba doar despre business, ci si despre dezvoltare personala, networking si oameni care invata sa devina tot mai ... citeste toata stirea