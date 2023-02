Satmarencele au ajuns acasa din Turcia! "Acasa, suntem acasa!"

In aceasta dimineata, trei profesoare satmarence au ajuns in siguranta acasa.Erika Czumbil, Rebekka Irime si Holzli Iulia se aflau in orasul Adana, Turcia, in momentul cutremurului, reprezentand tara noastra in cadrul unui proiect educational."- Acasa! Suntem acasa!" - au fost primele lor cuvinte dupa ce salvatorii satmareni le-au coborat din masina."- Hotelul nostru a ramas ca prin minune in picioare. Cand a inceput totul nu credeam ca ne vom mai intoarce de acolo." - ne-a povestit prof. ... citeste toata stirea