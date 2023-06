Marti, o mama cu un carucior a fost nevoita sa treaca pe pietre si nisip pe langa un excavator in plina functiuneHaosul continua zilnic pe B-dul Independetei. S-a desfiintat un trotuar fara sa se ofere o alternativa siguraCa urmare a aparitiei in cotidianului Informatia Zilei a sesizarii facute de o satmareanca care se plange ca este haos pe bulevardul Independentei din Micro 17, in dreptul bisericii ortodoxe, Inspectoratul de Politie al Judetului Satu Mare, prin intermediul Biroului de ... citeste toata stirea