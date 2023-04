Indiferent daca va fi soare sau ploaie, vreme buna sau furtuna, sambata, 29 aprilie Strandul din Hajduszoboszlo isi deschide portile. E adevarat ca iubitorii de balaceala sunt asteptati cu diverse posibilitati de tratament balnear si relaxare acvatica pe tot parcursul anului, dar in fiecare an, in jur de 1 Mai, Strandul urias din statiune se deschide.Din acest moment vor fi puse in functiune toate cele opt bazine din zona traditionala de strand, inclusiv piscinele cu hidromasaj, cu valuri, ... citeste toata stirea