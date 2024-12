Satmarenii sunt invitati la evenimentul "Feeria Craciunului", editia a III-a, in gazduirea Bibliotecii Judetene

Biblioteca Judeteana si Scoala de Arte Satu Mare invita publicul satmarean la cea de-a III-a editie a evenimentului "Feeria Craciunului", programat sa se desfasoare la data de 18 decembrie 2024, cu incepere de la ora 17:00, in gazduirea Bibliotecii Judetene Satu Mare.Pentru al treilea an consecutiv, Biblioteca Judeteana Satu Mare in parteneriat cu Scoala de Arte Satu Mare organizeaza miercuri, 18 decembrie, evenimentul "Feeria Craciunului". Intr-un cadru de sarbatoare, in jurul bradului si in ... citește toată știrea