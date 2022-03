Satu Mare: 14 locatii exista pentru asistarea la autorecenzeze

La nivelul municipiului Satu Mare, in acest moment functioneaza 14 locatii pentru asistarea de catre recenzorii desemnati a persoanelor care doresc sa se autorecenzeze dar nu detin competentele digitale necesare, puncte in care cetatenii pot fi sprijiniti pentru finalizarea chestionarelor online pana in data de 15 mai 2022.Recenzorii pentru asistarea autorecenzarii se identifica prin ecuson si respecta confidentialitatea datelor personale ale persoanelor recenzate. Toate informatiile primite ... citeste toata stirea