Satu Mare: 154 cazuri noi, raportate in 11 februarie

Pana astazi, 11 februarie, in judetul Satu Mare s-au inregistrat 30207 imbolnaviri si 789 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 145 cazuri noi de imbolnavire si s-a inregistrat un deces, o pacienta de 62 de ani la Spitalul Municipal Carei, persoana cu multiple comorbiditati.Pana in prezent au fost efectuate 245491 teste, din care 1003 realizate in cursul zilei precedente (148 teste RT-PCR si 855 teste rapide antigen). La nivelul judetului Satu Mare, in data de ... citeste toata stirea