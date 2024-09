Satu Mare are sansa de a straluci pe scena europeana prin proiectul "Chess for Change: One Move at a Time" - Votati acum!

Satu Mare are ocazia de a se remarca la nivel european printr-un proiect care valorifica cooperarea transfrontaliera romano-maghiara. Proiectul "Chess for Change: One Move at a Time" a fost selectat ca finalist in competitia REGIOSTARS 2024, un prestigios concurs care promoveaza initiative de succes ce aduc schimbari pozitive in Europa. Acum, avem nevoie de sprijinul vostru la capitolul "Votul publicului". Printr-un vot simplu, puteti contribui la recunoasterea acestui proiect si la extinderea ... citește toată știrea