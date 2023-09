Pompierii satmareni au defilat in incheierea evenimentuluiEroii judetului Satu Mare care vegheaza asupra sigurantei tuturor cetatenilor au fost celebrati printr-un ceremonial militar, la sediul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare. Pompierii satmareni, precum si cei voluntari au primit distinctii, premii si avansari in grad, de ziua lor.Evenimentul aniversar s-a derulat miercuri, la ora 11, in curtea institutiei, in prezenta oficialitatilor municipale si ... citeste toata stirea