Pana duminica, 30 ianuarie, in judetul Satu Mare s-au inregistrat 27192 imbolnaviri, 25399vindecari si 753 decese cauzate de coronavirus.In ultimele 24de ore s-au inregistrat 424cazurinoi de imbolnavire si s-auinregistrat douadecese, o pacienta de63 de ani la Spitalul Orasenesc Negresti-Oas si un pacient de 79 de ani la Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare,persoane cu multiple comorbiditati.Incidenta in municipiul Satu Mare a ajuns la 17,82.Pana in prezent au fost efectuate ... citeste toata stirea