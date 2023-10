Cainii comunitari reprezinta o problema speciala pentru toate localitatile din Romania. Pe toate caile se cunoaste si se recunoaste faptul ca exista aceasta categorie de animale, ca unele dintre ele, mai ales daca sunt in haita, reprezinta un pericol real pentru populatie.Din pacate, nu exista o situatie clara privind numarul acestor caini care, in majoritatea cazurilor, sunt grupuri numeroase in comunitatile sarace, acolo unde, coabiteaza cu saracii din punct de vedere material. Cu ... citeste toata stirea